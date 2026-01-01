Nuits de la Lecture Pyjama Lecture Médiathèque Saint-Pourçain-sur-Sioule

Nuits de la Lecture Pyjama Lecture

Médiathèque 7 Rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2026-01-20 18:15:00

Soirée magique en pyjama ! Venez avec votre doudou et votre oreiller pour écouter de belles histoires. Un moment doux et réconfortant pour les petites et grandes oreilles dans l’univers cosy de la médiathèque.

Médiathèque 7 Rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66

A magical evening in pyjamas! Come along with your comforter and pillow to listen to some wonderful stories. A soft and comforting moment for little and big ears in the cosy world of the multimedia library.

