Nuits de la lecture Qu’en dira-t-on des villes et campagnes Beauzac

17h Nuits de la lecture Qu’en dira-t-on des villes et campagnes . Apportez votre goûter. Lecture d’albums par l’équipe de la médiathèque . Inscription obligatoire 04 71 61 50 34. A partir de 4 ans.

5pm Reading Nights What will we say about towns and countryside? Bring your own snack. Reading of albums by the media library team. Registration required 04 71 61 50 34. Ages 4 and up.

