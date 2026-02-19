Nuits de la lecture Qu’en dira-t-on des villes et campagnes Beauzac
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
20h Nuits de la lecture Qu’en dira-t-on des villes et campagnes . Par le pêcheur d’oiseaux Jérôme DOUPLAT et par l’équipe de la médiathèque . Pour ados et adultes. Inscription obligatoire 04 71 61 50 34. A partir de 4 ans.
Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 34
English :
8pm Nuits de la lecture Qu’en dira-t-on des villes et campagnes . By bird fisherman Jérôme DOUPLAT and the media library team. For teenagers and adults. Registration required 04 71 61 50 34. Ages 4 and up.
