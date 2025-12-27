Nuits de la lecture Quiz et blind test Place de l’Église Étalondes
Nuits de la lecture Quiz et blind test Place de l’Église Étalondes samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture Quiz et blind test
Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 17:30:00
fin : 2026-01-24 18:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Venez vous affronter en équipe en répondant au quiz et au blind test sur les villes et campagnes.
Public adulte | Durée 1h | Inscription auprès de la Médiathèque uniquement par téléphone aux heures d’ouverture 02 35 86 61 08 .
Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@etalondes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la lecture Quiz et blind test
L’événement Nuits de la lecture Quiz et blind test Étalondes a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers