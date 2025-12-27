Nuits de la lecture Quiz et blind test Place de l’Église Étalondes

Nuits de la lecture Quiz et blind test

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime

Début : 2026-01-24 17:30:00

fin : 2026-01-24 18:30:00

2026-01-24

Venez vous affronter en équipe en répondant au quiz et au blind test sur les villes et campagnes.

Public adulte | Durée 1h | Inscription auprès de la Médiathèque uniquement par téléphone aux heures d’ouverture 02 35 86 61 08 .

Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@etalondes.fr

