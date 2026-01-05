Nuits de la lecture Raconte-moi l’architecture Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Nuits de la lecture Raconte-moi l’architecture

Médiathèque Plélan-le-Petit

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-24

2026-01-20

Exposition d’oeuvres de Didier Cornille

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la médiathèque vous propose de découvrir une exposition en lien avec le thème de cette 10ème édition Villes et Campagnes .

Raconte-moi l’architecture …

Didier Cornille est designer mais aussi passionné d’architecture. Ponts, gratte-ciel, monuments, villes une fois passée sous ses stylos-feutres, leur structure devient une évidence, et nous permet de découvrir le secret de ces constructions. Une exposition pour les petits et les grands avides de comprendre comment l’architecture fonctionne et admiratifs des belles images. D’après cinq livres parus aux éditions Hélium La ville quoi de neuf ?, Tous les ponts sont dans la nature, Tous les gratte-ciels sont dans la nature, Toutes les maisons sont dans la nature, Le vaisseau de verre de Franck Gehry.

Pendant cette semaine, vous trouverez

– des jeux de construction

– une table thématique

– un Bookinou avec des histoires à écouter

– un puzzle participatif

Tout public

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

