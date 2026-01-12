Nuits de la Lecture Rencontre auteur Thierry Garrin médiathèque Amou
Nuits de la Lecture Rencontre auteur Thierry Garrin
médiathèque 28 Place des Arènes Amou Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-22
Dans le cadre des Nuits de la Lecture, nous vous donnons rendez-vous dans la médiathèque de Pomarez, pour une rencontre avec Thierry Garrin, auteur Chalossais. Il présentera ses deux ouvrages Debout sur le quai et La Broicha , avec lectures d’extraits, discussions et pot de l’amitié.
Le réseau des Médiathèques des Luys participent aux Nuits de la Lecture, qui ont pour thème, cette année, Villes et Campagnes .
médiathèque 28 Place des Arènes Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
English : Nuits de la Lecture Rencontre auteur Thierry Garrin
As part of the Nuits de la Lecture (Reading Nights), we invite you to join us at the Pomarez media library for a meeting with Chalossais author Thierry Garrin. He will present his two books Debout sur le quai and La Broicha , with readings of excerpts, discussions and a friendly drink.
