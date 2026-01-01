Nuits de la Lecture rencontre avec Georges Buisson

5 Bis Rue Jules Parise Clion Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la médiathèque municipale de Clion vous invite à une rencontre dédicace avec l’auteur Georges Buisson qui nous lira des extraits de son livre Auguste le magnifique ou le Berry en espérance .

Inspiré d’une histoire vraie ayant pris racine dans le village de Clion, ce roman débute en 1963 et retrace le parcours d’une famille quittant La Réunion pour s’installer dans le Berry, où les attend Auguste, un paysan au cœur simple. À travers ce récit sensible et lumineux, Georges Buisson abordera des thèmes qui lui sont chers, tels que la différence, la tolérance et l’universalisme. Un temps d’échange privilégié avec le public viendra conclure cette soirée, invitant chacun à découvrir ou redécouvrir une histoire locale peut-être familière. .

5 Bis Rue Jules Parise Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 86 61 bibli.clion.indre@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Nuits de la lecture (Reading Nights) program, the Clion media library invites you to a book signing with author Georges Buisson, who will read extracts from his book Auguste le magnifique ou le Berry en espérance .

L’événement Nuits de la Lecture rencontre avec Georges Buisson Clion a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Châtillonnais en Berry