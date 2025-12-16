Nuits de la lecture rencontre avec l’écrivain ethnologue, Jean-Yves Loude Quartier Livres bibliothèque La Clayette

Nuits de la lecture rencontre avec l’écrivain ethnologue, Jean-Yves Loude

Quartier Livres bibliothèque 1bis Impasse du Vieux Moulin La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

À l’occasion de l’édition des Nuits de la Lecture 2026 , Jean-Yves Loude présentera son dernier livre L’Enfant Voyageur une histoire camerounaise (éd. Magellan) à la Médiathèque de La Clayette, le vendredi 23 janvier de 18h à 20h.

Un jour des années 1990, Boniface Magellan Nguelo, artiste camerounais d’origine Bamiléké, confia à son ami, l’écrivain Jean-Yves Loude Je suis un enfant voyageur , sans rien ajouter. Il attendit trente ans pour révéler le sens de cette annonce, trente ans pendant lesquels il laissa l’écrivain enquêter dans nombre de pays d’Afrique sur des mémoires oubliées du continent noir et ainsi développer sa capacité à écouter des paroles difficiles à comprendre pour un homme du Nord, sans une longue préparation.

L’Enfant Voyageur est le fruit d’une patience et d’une grande confiance entre deux êtres, l’un Camerounais, l’autre Français. Un dialogue en noir et blanc. C’est le récit du destin d’un enfant doué pour le dessin, parti très tôt de sa chefferie natale, à la découverte du monde, et dont la petite histoire va sans cesse croiser la Grande Histoire la réalité coloniale, les guerres d’indépendance, les dictatures africaines, l’Espagne franquiste, l’utopie métropolitaine…

Au cours de cette rencontre, Jean-Yves Loude racontera le chemin initiatique au bout duquel il a pu écrire L’Enfant Voyageur . Il lira un extrait de son roman Le Coureur dans la brume (Folio Junior) qui traite de la gémellité et de la mort africaines, sujets qui l’ont conduit à L’Enfant voyageur dont il lira également des passages.

Entrée libre .

Quartier Livres bibliothèque 1bis Impasse du Vieux Moulin La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11 reseau@bsb71.fr

