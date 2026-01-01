Nuits de la lecture Rencontre et dédicace Bibliothèque, Salle Mathurin-Monier Dinan

Nuits de la lecture Rencontre et dédicace

Début : 2026-01-24 15:30:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-24

Rencontre et dédicace avec Elise Rousseau et Philippe Jacques Dubois autour de leur dernier livre Ornithéraphie .

Dans le cadre des Nuits de la lecture

Ce livre traite de l’importance des oiseaux dans notre vie. A travers leur observation et la place qu’ils ont dans notre environnement, ils nous apportent un bien-être et une certaine façon de communier avec la nature.

Philippe Jacques Dubois est écologue et ornithologue à la LPO (ligue de protection des oiseaux) et a écrit de nombreux ouvrages dont Une histoire contemporaine des oiseaux de France

Elise Rousseau est naturaliste et ornithologue. Philosophe et spécialisée dans la protection de la nature, elle a notamment écrit Sur le chemin des oiseaux

Salle Mathurin-Monier au 1er étage

En partenariat avec la librairie Le Grenier

Public ado-adulte .

Bibliothèque, Salle Mathurin-Monier 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

