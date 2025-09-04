Nuits de la lecture RenCONTrES avec Georges Brassens La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
Nuits de la lecture RenCONTrES avec Georges Brassens La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la lecture RenCONTrES avec Georges Brassens
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23 20:30:00
Que deviennent les personnages des chansons lorsque celles-ci se terminent ? Qu’est-il advenu de la brave Margot, des gaillardes du marché de Brive et des amoureux des bancs publics ? Réponse avec les membres de l’Écritoire d’Estieugues !
Réservation conseillée Places limitées .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 12 fabriqueiguerande@orange.fr
