Nuits de la lecture RenCONTrES avec Georges Brassens La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 20:30:00

2026-01-23

Que deviennent les personnages des chansons lorsque celles-ci se terminent ? Qu’est-il advenu de la brave Margot, des gaillardes du marché de Brive et des amoureux des bancs publics ? Réponse avec les membres de l’Écritoire d’Estieugues !

Réservation conseillée Places limitées .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 12 fabriqueiguerande@orange.fr

