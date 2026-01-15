Nuits de la Lecture Renwez

Nuits de la Lecture

Bibliothèque Renwez Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

2026-01-23

Le vendredi 23 janvier de 18h30 à 22hDégustation de soupe et jeux

.

Bibliothèque Renwez 08150 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 14 08

English :

Friday, January 23, 6:30-10pmSoup tasting and games

