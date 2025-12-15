Nuits de la lecture Place du Marché Rognonas

Nuits de la lecture

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 19h. Place du Marché Centre culturel Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Nuits de la lecture à a bibliothèque Marie Mauron

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la bibliothèque Marie Mauron vous invite à une soirée-rencontre le vendredi 23 janvier à 19 h, dans la salle de réunion du Centre culturel.



Cette édition sera l’occasion d’échanger autour du thème Ville et campagne , dans une ambiance chaleureuse et conviviale. La soirée sera accompagnée d’une petite dégustation de douceurs salées et sucrées à partager. Les inscriptions se font directement à la bibliothèque. Ne manquez pas ce moment de partage et de découverte ! .

Place du Marché Centre culturel Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 95 32 bibliotheque@rognonas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading nights at the Marie Mauron library

L’événement Nuits de la lecture Rognonas a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence