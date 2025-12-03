NUITS DE LA LECTURE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

NUITS DE LA LECTURE

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Au Moulin, pour les nuits de la lecture, on vous propose le swag de la ville et l’ambiance des fêtes de village !

• Du 6 décembre au 7 février exposition Pigments d’étoiles

• Jeudi 22 janvier apéro-concert Marie Amali

• Samedi 24 janvier

• 11h samedi conté country, une animation lecture et musique tranquille, à destination des plus jeunes

• 14h30 atelier poésie de papier (gratuit, sur inscription)

• 16h30 soupe au caillou. Si chacun amène un légume, ça nous fera une belle soupe pour après la boum ! On épluche, on coupe, et on fera cuire tout ça pendant le spectacle.

• 17h30 samedi conté rock’n’roll + scène ouverte

• 18h30 spectacle Tu viens à ma boum ? • Et après, une bonne petite soupe au caillou ! Apporte ton mug et ta cuillère à soupe ! .

accueil-culture@mairie-roques.fr

At Le Moulin, we bring you the swag of the city and the atmosphere of village festivals for Reading Nights!

