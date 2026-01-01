NUITS DE LA LECTURE

Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 19:30:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Lectures tout public sur le thème Villes et Campagnes avec Thomas Pouget comédien de la Cie La Joie Errante.

Lectures tout public sur le thème Villes et Campagnes avec Thomas Pouget comédien de la Cie La Joie Errante. .

Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Readings for all ages on the theme of Towns and Countryside, with Thomas Pouget, actor with La Joie Errante.

L’événement NUITS DE LA LECTURE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-01-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan