NUITS DE LA LECTURE Saint-Chély-d’Apcher

NUITS DE LA LECTURE
Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Début : 2026-01-28 19:30:00
Lectures tout public sur le thème Villes et Campagnes avec Thomas Pouget comédien de la Cie La Joie Errante.
English :
Readings for all ages on the theme of Towns and Countryside, with Thomas Pouget, actor with La Joie Errante.
