Nuits de la lecture Médiathèque Saint-Eutrope-de-Born

Nuits de la lecture

Médiathèque 2546 route de Born Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

A l’occasion des Nuits de la lecture, l’autrice Hafida Demathieux, habitante de la commune, viendra parler de son livre Guerdouni, Levez-moi , ouvrage poétique où l’intime éclaire l’universel. N’hésitez à venir la rencontrer et à échanger avec elle.

Sans réservation.

A l’occasion des Nuits de la lecture, l’autrice Hafida Demathieux, habitante de la commune, viendra parler de son livre Guerdouni, Levez-moi , ouvrage poétique où l’intime éclaire l’universel. N’hésitez à venir la rencontrer et à échanger avec elle.

Sans réservation. .

Médiathèque 2546 route de Born Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com

English : Nuits de la lecture

As part of the Nuits de la lecture, local author Hafida Demathieux will be on hand to talk about her book Guerdouni, Levez-moi , a poetic work in which the intimate sheds light on the universal. Don’t hesitate to come and meet her and talk to her.

No reservation required.

L’événement Nuits de la lecture Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Coeur de Bastides