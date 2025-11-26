Nuits de la lecture SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Nuits de la lecture

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Dans le cadre des Nuits de la lecture

Projection du film documentaire Se souvenir des Tournesols

Anaïs, 17 ans, est déchirée entre rester dans son Gers natal, où elle est attachée à sa famille et à ses amis de la fanfare, et partir après avoir obtenu son bac. Alors que l’été s’écoule, elle réalise tout ce qu’elle devra abandonner, comme la musique et les fêtes de village, tout en s’interrogeant sur son avenir dans une région peu dynamique >>> Échanges après projection

Tarif unique 4€

English :

As part of the Nuits de la lecture

Screening of the documentary film: Se souvenir des Tournesols

Anaïs, 17, is torn between staying in her native Gers, where she is attached to her family and her friends in the brass band, and leaving after graduating from high school. As the summer wears on, she realizes all the things she’ll have to give up, like music and village festivals, while wondering about her future in a less dynamic region >>> Post-screening discussion

Price: 4?

