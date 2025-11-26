Nuits de la lecture SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Nuits de la lecture SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Pour les nuits de la lecture
>> Lecture d’histoires choisies par les enfants et Dictée
10h30 Lecture d’histoires choisies par les enfants
16h00 Venez tester votre orthographe en toute convivialité , sur des textes choisis par Thierry Laspalles
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir.fr
English :
For Reading Nights
>> Reading of stories chosen by the children and Dictation
10:30 am Reading of stories chosen by the children
16:00 Come and test your spelling in a friendly atmosphere, on texts chosen by Thierry Laspalles
L’événement Nuits de la lecture Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-11-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65