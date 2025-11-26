Nuits de la lecture SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Nuits de la lecture

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Pour les nuits de la lecture

>> Lecture d’histoires choisies par les enfants et Dictée

10h30 Lecture d’histoires choisies par les enfants

16h00 Venez tester votre orthographe en toute convivialité , sur des textes choisis par Thierry Laspalles

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir.fr

English :

For Reading Nights

>> Reading of stories chosen by the children and Dictation

10:30 am Reading of stories chosen by the children

16:00 Come and test your spelling in a friendly atmosphere, on texts chosen by Thierry Laspalles

L’événement Nuits de la lecture Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-11-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65