Bibliothèque municipale 13 Rue des ecoles Saint-Mihiel Meuse
Gratuit
Samedi 2026-01-23 13:00:00
2026-01-24
2026-01-23 2026-01-24
Nuits de la lecture à Saint-Mihiel venez expérimenter une lecture dans le noir le vendredi 23 janvier à 16h30. Expérience sensorielle garantie !
Et vous essayer à la zen attitude le samedi 24 avec notre atelier zentangle . Entrée libre et gratuite. à partir de 6 ans.
Renseignements 03 29 89 02 87
Bibliothèque municipale 13 Rue des ecoles Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 02 87
English :
Reading Nights in Saint-Mihiel: come and experience a reading in the dark on Friday, January 23 at 4:30pm. A sensory experience guaranteed!
And try your hand at Zen attitude on Saturday 24th with our zentangle workshop. Free admission. Ages 6 and up.
Information: 03 29 89 02 87
