Nuits de la lecture

Bibliothèque municipale 13 Rue des ecoles Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-23 13:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24

Nuits de la lecture à Saint-Mihiel venez expérimenter une lecture dans le noir le vendredi 23 janvier à 16h30. Expérience sensorielle garantie !

Et vous essayer à la zen attitude le samedi 24 avec notre atelier zentangle . Entrée libre et gratuite. à partir de 6 ans.

Renseignements 03 29 89 02 87Tout public

0 .

Bibliothèque municipale 13 Rue des ecoles Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 02 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading Nights in Saint-Mihiel: come and experience a reading in the dark on Friday, January 23 at 4:30pm. A sensory experience guaranteed!

And try your hand at Zen attitude on Saturday 24th with our zentangle workshop. Free admission. Ages 6 and up.

Information: 03 29 89 02 87

L’événement Nuits de la lecture Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-01-13 par OT COEUR DE LORRAINE