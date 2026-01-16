Nuits de la lecture Place Gabriel Péri Saint-Raphaël
Nuits de la lecture Place Gabriel Péri Saint-Raphaël mercredi 21 janvier 2026.
Nuits de la lecture
Place Gabriel Péri Centre Culturel Georges Ginesta Saint-Raphaël Var
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-25
2026-01-21
La Médiathèque participe à ce grand rendez-vous national initié par le Ministère de la Culture et le Centre National du Livre (CNL)
Place Gabriel Péri Centre Culturel Georges Ginesta Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 89 00 billetterie@ville-saintraphael.fr
English :
The Médiathèque is taking part in this major national event organized by the French Ministry of Culture and the Centre National du Livre (CNL)
L’événement Nuits de la lecture Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme de Saint-Raphaël