Nuits de la lecture

Salle de l’Odyssée 28 rue Saint-Sulpice Saint-Vigor-le-Grand Calvados

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-25 16:00:00

2026-01-24 2026-01-25

Spectacle vivant autour de textes sur le thème 2026 Villes et Campagnes

12 comédiens-lecteurs feront vivre au public une expérience sensorielle, avec de quoi entendre mais aussi de quoi voir et ressentir Parmi les 16 textes sélectionnés, 11 sont des textes de chansons d’auteurs: Allain Leprest, Anne Sylvestre, les Jacques (Brel et Higelin), Claude Nougaro .

Salle de l’Odyssée 28 rue Saint-Sulpice Saint-Vigor-le-Grand 14400 Calvados Normandie +33 6 80 53 92 70 theatredeliens.contact@gmail.com

English : Nuits de la lecture

Live performance based on texts on the 2026 theme Towns and Countryside .

