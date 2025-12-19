Nuits de la Lecture Sainte-Croix-aux-Mines

Nuits de la Lecture

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Vendredi 2026-01-23 17:00:00

2026-01-23 19:00:00

2026-01-23

Jeudi 22/01 à 17h30

Lectures avec l’école de Ste-Croix-aux-Mines

Tout public

Gratuit Entrée libre

Vendredi 23/01

à 17h Joue avec les livres

En route !

de 17h à 19h Découverte de Pompéi (VR)

à 18h Clin d’œil livresque

à 18h30 Blindtest musical

Tout public

Gratuit Sur inscription .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com

