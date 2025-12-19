Nuits de la Lecture Sainte-Croix-aux-Mines
Nuits de la Lecture Sainte-Croix-aux-Mines vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la Lecture
11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : Gratuit
Date et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-23 17:00:00
fin : 2026-01-23 19:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Jeudi 22/01 à 17h30
Lectures avec l’école de Ste-Croix-aux-Mines
Tout public
Gratuit Entrée libre
Vendredi 23/01
à 17h Joue avec les livres
En route !
de 17h à 19h Découverte de Pompéi (VR)
à 18h Clin d’œil livresque
à 18h30 Blindtest musical
Tout public
Gratuit Sur inscription .
11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com
