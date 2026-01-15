Nuits de la lecture Séance d’arpentage Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Nuits de la lecture Séance d’arpentage

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

La médiathèque propose la lecture collective du livre Péquenaude (Juliette Rousseau, 2024) grâce à la technique de l’arpentage, les participantes et participants sont invités à se partager littéralement les chapitres du livre (en déchirant les pages !), à se les approprier et à échanger.

Un petit moment de grignotage et de convivialité sera offert lors de l’échange. Tout public, durée 2h. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr

