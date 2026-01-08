Nuits de la Lecture Si on lisait ? spécial BD Médiathèque Parthenay Parthenay
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Venez partager vos coups de coeur BD et en découvrir de nouveaux ! Apportez le livre, on s’occupe du thé et du café. Ce sera l’occasion de vous parler du prix Bullez !
Avec Radio Gâtine, pour l’enregistrement public de l’émission Des livres et nous le Mag .
Public ado-adulte .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
