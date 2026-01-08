Nuits de la Lecture Si on lisait ? spécial BD Médiathèque Parthenay Parthenay

Nuits de la Lecture Si on lisait ? spécial BD

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez partager vos coups de coeur BD et en découvrir de nouveaux ! Apportez le livre, on s’occupe du thé et du café. Ce sera l’occasion de vous parler du prix Bullez !

Avec Radio Gâtine, pour l’enregistrement public de l’émission Des livres et nous le Mag .

Public ado-adulte .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la Lecture Si on lisait ? spécial BD

L’événement Nuits de la Lecture Si on lisait ? spécial BD Parthenay a été mis à jour le 2026-01-06 par CC Parthenay Gâtine