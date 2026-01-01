Nuits de la lecture Soirée Contée Médiathèque Pluduno

Nuits de la lecture Soirée Contée

Médiathèque 8 Place Abbé Oléron Pluduno Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:30:00

fin : 2026-01-24 18:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Le public est invité à découvrir ou redécouvrir William Landin à travers ses histoires palpitantes, ses récits traditionnels et ses contes inspirés des légendes maritimes et féeriques.

Conteur passionné des pays de Rance, de la Côte d’Émeraude et d’ailleurs, William Landin défend avec enthousiasme l’art populaire du conte et la tradition orale.

Le conte n’a pas d’âge et s’adresse à tous les âges. .

Médiathèque 8 Place Abbé Oléron Pluduno 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 21 61 00 15

