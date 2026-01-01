Nuits de la Lecture soirée contée Bibliothèque municipale Quévert

Nuits de la Lecture soirée contée

Bibliothèque municipale 2 Rue des Freres l’Hermitte Quévert Côtes-d’Armor

2026-01-23

Venez écouter les contes en gallo avec William Landin et le Slam avec Jean-Luc Robin, librement inspirés du thème des nuits de la lecture villes & campagnes . La culture traditionnelle et campagnarde d’un côté et le slam de culture urbaine de l’autre. Les artistes locaux, William Landin, conteur des pays de Rance, de la côte d’Émeraude et d’ailleurs et Jean-Luc Robin, slameur, jongleur de mots de la compagnie t’as pas une pièce ? de Dinan se sont rencontrés et ont préparé ensemble pour vous ce spectacle inédit.

Tout public

Entrée gratuite sur réservation .

