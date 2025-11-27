Nuits de la lecture : soirée jeux de société et puzzle au rez-de-chaussée ! Bibliothèque François Villon Paris

Le samedi 24 janvier, plusieurs activités seront proposées à partir de 18h, dont des jeux et puzzle au rez-de-chaussée accompagnés d’un apéritif convivial.

Venez nous rejoindre quelque soit l’activité qui vous intéresse en famille et/ou entre amis ; il y en aura pour tous les âges et les goûts !

Le samedi 24 janvier, jeux et puzzle à l’occasion des Nuits de la Lecture 2026 consacrées à la thématique Villes et campagnes.

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h00 à 20h30

gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430