Nuits de la lecture : soirée jeux de société et puzzle au rez-de-chaussée ! Bibliothèque François Villon Paris
Nuits de la lecture : soirée jeux de société et puzzle au rez-de-chaussée ! Bibliothèque François Villon Paris samedi 24 janvier 2026.
Le samedi 24 janvier, plusieurs activités seront proposées à partir de 18h, dont des jeux et puzzle au rez-de-chaussée accompagnés d’un apéritif convivial.
Venez nous rejoindre quelque soit l’activité qui vous intéresse en famille et/ou entre amis ; il y en aura pour tous les âges et les goûts !
Le samedi 24 janvier, jeux et puzzle à l’occasion des Nuits de la Lecture 2026 consacrées à la thématique Villes et campagnes.
Le samedi 24 janvier 2026
de 18h00 à 20h30
gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-24T19:00:00+01:00
fin : 2026-01-24T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-24T18:00:00+02:00_2026-01-24T20:30:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430