Nuits de la lecture Soirée polochon pour la jeunesse ! Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Nuits de la lecture Soirée polochon pour la jeunesse !

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Venez vous installer confortablement et laissez-vous porter par des histoire musicales proposée par les bibliothécaires jeunesse.

A partir de 5 ans. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr

