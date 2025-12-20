Nuits de la Lecture soirée spéciale Bibliothèque Thénezay Thénezay

Nuits de la Lecture soirée spéciale

En collaboration avec la Maison de la Poésie de Poitiers, une soirée spéciale Nuits de la Lecture avec des textes dits ou lus autour du thème de l’édition 2026. A l’issue de ces lectures, les prix du concours de photos seront remis.

Tout public, à partir de 10 ans. .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

