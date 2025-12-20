Nuits de la Lecture soirée spéciale Bibliothèque Thénezay Thénezay
Nuits de la Lecture soirée spéciale Bibliothèque Thénezay Thénezay vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la Lecture soirée spéciale
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
En collaboration avec la Maison de la Poésie de Poitiers, une soirée spéciale Nuits de la Lecture avec des textes dits ou lus autour du thème de l’édition 2026. A l’issue de ces lectures, les prix du concours de photos seront remis.
Tout public, à partir de 10 ans. .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la Lecture soirée spéciale
L’événement Nuits de la Lecture soirée spéciale Thénezay a été mis à jour le 2025-12-18 par CC Parthenay Gâtine