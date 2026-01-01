Nuits de la Lecture Soirée Théâtre & Jeux Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Nuits de la Lecture Soirée Théâtre & Jeux

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

2026-01-23

Soirée théâtre et jeux avec la Compagnie l’Arc en Scène et buffet participatif ! Pour toute la famille.

Venez savourer un spectacle d’impro plein de surprise, suivi d’un moment festif avec jeux de société et buffet !

Les participants sont invités à amener de quoi partager un dessert !

Sur inscription. .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

English : Nuits de la Lecture Soirée Théâtre & Jeux

