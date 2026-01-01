Nuits de la Lecture Soirée Théâtre & Jeux Médiathèque Christian Bobin Le Creusot
Nuits de la Lecture Soirée Théâtre & Jeux Médiathèque Christian Bobin Le Creusot vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la Lecture Soirée Théâtre & Jeux
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23 21:00:00
2026-01-23
Soirée théâtre et jeux avec la Compagnie l’Arc en Scène et buffet participatif ! Pour toute la famille.
Venez savourer un spectacle d’impro plein de surprise, suivi d’un moment festif avec jeux de société et buffet !
Les participants sont invités à amener de quoi partager un dessert !
Sur inscription. .
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr
