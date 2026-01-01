Nuits de la lecture Soupe contée Salle des fêtes Saint-Saturnin-du-Bois

Nuits de la lecture Soupe contée

Salle des fêtes 18 Rue Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

A l’occasion des nuits de la lecture, venez partager un moment convivial autour d’une soupe contée organisée par le foyer rural et la bibliothèque municipale.

Venez découvrir une sélection de livres sur le thème villes et campagnes.

Salle des fêtes 18 Rue Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 32 93 56 foyerruralsaintsaturnin@gmail.com

Come and share a convivial moment around a storytelling soup organized by the Foyer Rural and the municipal library.

Come and discover a selection of books on the theme of towns and countryside.

