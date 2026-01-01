Nuits de la lecture : Sous les livres – spectacle jeunesse Bibliothèque Benjamin Rabier Paris

Pieds nus, petits et grands marchent ensemble sur les couvertures des livres comme sur un chemin d’histoires. Avec des livres et objets d’un autre temps, deux personnages s’immiscent dans la bibliothèque. Elle et lui classent, déplacent et bâtissent une bibliothèque imaginaire où les pages s’endorment, les souvenirs s’éveillent en musique et les histoires prennent corps.

Deux créneaux sont proposés : 15h et 16h30.

À partir de 9 mois jusqu’à 4 ans, sur inscription.

Venez assister à un spectacle immersif de geste et de musique où le livre devient un chemin d’histoires !

Le samedi 24 janvier 2026

de 16h30 à 17h15

Le samedi 24 janvier 2026

de 15h00 à 15h45

gratuit

Pour les enfants de 9 mois à 4 ans, sur inscription uniquement par téléphone ou à l’accueil auprès des bibliothécaires.

Public tout-petits. A partir de -1 ans. Jusqu’à 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T17:30:00+01:00

fin : 2026-01-24T18:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T15:00:00+02:00_2026-01-24T15:45:00+02:00;2026-01-24T16:30:00+02:00_2026-01-24T17:15:00+02:00

Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris

+33142093124



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Benjamin Rabier et trouvez le meilleur itinéraire

