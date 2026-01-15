Nuits de la lecture Spectacle Dany coiffure Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Nuits de la lecture Spectacle Dany coiffure

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Un matin, avant l’ouverture de son salon, Dany parle. D’elle, de sa mère, de ses clientes, de la fermeture de la maternité et du désert médical auquel elles doivent faire face, de l’arrivée des néo ruraux avec qui elles doivent cohabiter. Elle parle de la campagne dans laquelle elle fait sa vie, de la ville où elle a essayé de vivre et de son choix de revenir s’installer au creux des montagnes. Parce que c’est là qu’elle se sent bien. Dany Coiffure est un portrait de celles qui restent. Pourquoi partir, ce serait réussir ?

Le spectacle sera suivi d’un échange avec Gaïa Olarj-Inés. A partir de 13 ans, durée 50min. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr

