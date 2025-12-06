Nuits de la lecture spectacle Bibliothèque Multimédia Guéret
Nuits de la lecture spectacle Bibliothèque Multimédia Guéret mercredi 21 janvier 2026.
Nuits de la lecture spectacle
Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-21
Dans le cadre des nuits de la lecture, de nombreuses animation sont proposées exposition, formation lecture à voix haute pour adultes, visite commentée de l’exposition et lectures de textes, projection de films, spectacle … .
Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
English : Nuits de la lecture spectacle
L’événement Nuits de la lecture spectacle Guéret a été mis à jour le 2025-12-04 par Creuse Tourisme