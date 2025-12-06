Nuits de la lecture spectacle Bibliothèque Multimédia Guéret

Nuits de la lecture spectacle

Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-24

2026-01-21

Dans le cadre des nuits de la lecture, de nombreuses animation sont proposées exposition, formation lecture à voix haute pour adultes, visite commentée de l’exposition et lectures de textes, projection de films, spectacle … .

Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

