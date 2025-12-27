Nuits de la lecture Spectacle La météo des émotions Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Nuits de la lecture Spectacle La météo des émotions

Spectacle par la Cie La roue tourne.

Vivons chaque émotion en couleur et en chanson !

Aujourd’hui, petit homme a l’impression que sa tête est un vrai tourbillon de couleurs. Ses sentiments se bousculent… Aidons le à prendre sa météo intérieure ! A l’aide d’une roue de pétales colorés et de nombreux instrument de musique, petit homme va apprendre à ressentir chaque émotion pour l’apprivoiser.

Tout-petits (0-3 ans), sur réservation. .

