NUITS DE LA LECTURE SPECTACLE LE CHOIX DE LA REINE MÉDIATHÈQUE Le Fauga vendredi 23 janvier 2026.
MÉDIATHÈQUE 6 Place Cazalères Le Fauga Haute-Garonne
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 21:15:00
2026-01-23
Récit de vie, écrit et interprété par Audrey Partinico, par la compagnie l’arbre à sons.
Récit de vie d’une femme de la région toulousaine, qui, à 40 ans, a besoin de découvrir autre chose, ses désirs enfouis, ses rêves d’enfant pour devenir elle-même. .
MÉDIATHÈQUE 6 Place Cazalères Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 35 04 13 mediatheque@lefauga.fr
English :
Life story, written and performed by Audrey Partinico, by the company l’arbre à sons.
