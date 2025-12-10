NUITS DE LA LECTURE SPECTACLE LE CHOIX DE LA REINE MÉDIATHÈQUE Le Fauga

NUITS DE LA LECTURE SPECTACLE LE CHOIX DE LA REINE

MÉDIATHÈQUE 6 Place Cazalères Le Fauga Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:15:00

Date(s) :

2026-01-23

Récit de vie, écrit et interprété par Audrey Partinico, par la compagnie l’arbre à sons.

Récit de vie d’une femme de la région toulousaine, qui, à 40 ans, a besoin de découvrir autre chose, ses désirs enfouis, ses rêves d’enfant pour devenir elle-même. .

MÉDIATHÈQUE 6 Place Cazalères Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 35 04 13 mediatheque@lefauga.fr

English :

Life story, written and performed by Audrey Partinico, by the company l’arbre à sons.

L’événement NUITS DE LA LECTURE SPECTACLE LE CHOIX DE LA REINE Le Fauga a été mis à jour le 2025-12-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE