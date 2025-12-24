Nuits de la lecture spectacle Polar Jazz/ Noires nouvelles, Locminé
Nuits de la lecture spectacle Polar Jazz/ Noires nouvelles
Mediathèque Locminé Morbihan
A 17h. Adaptation théâtrale et musicale de nouvelles écrites par les maîtres du polar français. Spectacle entre cabaret, conte et théâtre, dans une ambiance jazz, avec la voix de Thierry et Loïc à la clarinette basse. Entrée libre, inscription recommandée–auditorium. Ados-adultes. .
Mediathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
