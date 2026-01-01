Nuits de la lecture spectacle Vive la campagne rue Paul Lemonnier Brécey
Nuits de la lecture spectacle Vive la campagne rue Paul Lemonnier Brécey samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture spectacle Vive la campagne
rue Paul Lemonnier Médiathèque Brécey Manche
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24 21:00:00
2026-01-24
Contes et chansons avec Josette Augrain, conteuse.
Tout public. Gratuit, réservation conseillée. .
rue Paul Lemonnier Médiathèque Brécey 50370 Manche Normandie +33 2 33 79 36 26 mediatheque.jean-dole@msm-normandie.fr
