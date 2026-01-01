Nuits de la lecture spectacle Vive la campagne rue Paul Lemonnier Brécey

Nuits de la lecture spectacle Vive la campagne

rue Paul Lemonnier Médiathèque Brécey Manche

Tarif : – –

Date :

2026-01-24 20:00:00

2026-01-24 21:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Contes et chansons avec Josette Augrain, conteuse.

Tout public. Gratuit, réservation conseillée. .

rue Paul Lemonnier Médiathèque Brécey 50370 Manche Normandie +33 2 33 79 36 26 mediatheque.jean-dole@msm-normandie.fr

