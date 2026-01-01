Nuits de la lecture Testez vos connaissances sur l’histoire de Lisieux Lisieux

Nuits de la lecture Testez vos connaissances sur l’histoire de Lisieux

Place de la République Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Testez vos connaissances et découvrez l’histoire de Lisieux à travers un quiz ludique sous forme de QCM ! Des origines de la ville à ses figures emblématiques, relevez le défi et apprenez en vous amusant. Un moment convivial ouvert à tous, curieux comme passionnés d’histoire locale.

Rendez-vous toute la journée du 24 janvier dans le hall de la médiathèque pour récupérer votre fascicule gratuit ! Tout public. .

Place de la République Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 00

English : Nuits de la lecture Testez vos connaissances sur l’histoire de Lisieux

Test your knowledge and discover the history of Lisieux through a fun quiz! From the origins of the town to its emblematic figures, take up the challenge and learn while having fun. A friendly event open to all, from the curious to local history buffs.

