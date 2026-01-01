Nuits de la lecture Testez vos connaissances sur l’histoire de Lisieux Lisieux
Nuits de la lecture Testez vos connaissances sur l’histoire de Lisieux Lisieux samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture Testez vos connaissances sur l’histoire de Lisieux
Place de la République Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 09:30:00
fin : 2026-01-24 17:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Testez vos connaissances et découvrez l’histoire de Lisieux à travers un quiz ludique sous forme de QCM ! Des origines de la ville à ses figures emblématiques, relevez le défi et apprenez en vous amusant. Un moment convivial ouvert à tous, curieux comme passionnés d’histoire locale.
Testez vos connaissances et découvrez l’histoire de Lisieux à travers un quiz ludique sous forme de QCM ! Des origines de la ville à ses figures emblématiques, relevez le défi et apprenez en vous amusant. Un moment convivial ouvert à tous, curieux comme passionnés d’histoire locale.
Rendez-vous toute la journée du 24 janvier dans le hall de la médiathèque pour récupérer votre fascicule gratuit ! Tout public. .
Place de la République Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la lecture Testez vos connaissances sur l’histoire de Lisieux
Test your knowledge and discover the history of Lisieux through a fun quiz! From the origins of the town to its emblematic figures, take up the challenge and learn while having fun. A friendly event open to all, from the curious to local history buffs.
L’événement Nuits de la lecture Testez vos connaissances sur l’histoire de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2025-12-29 par Calvados Attractivité