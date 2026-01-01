Nuits de la lecture: thème Villes et campagnes Rue Louis Vouland Noves

Nuits de la lecture: thème Villes et campagnes

Vendredi 23 janvier 2026 de 19h à 21h. Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly Noves Bouches-du-Rhône

Les Nuits de la Lecture, organisée par la Médiathèque Municipale Marc Mielly 10ème édition, thème Villes et campagnesEnfants

Les Nuits de la Lecture, organisée par la Médiathèque Municipale Marc Mielly 10ème édition, thème Villes et campagnes , à 19h, à la Médiathèque Municipale Marc Mielly.



Les Passe-Lumières vous embarquent avec leurs Impromtus à la rencontre de Marin, Marine, Poucette ainsi que du Chat Botté. Revisitant l’art du Kamishibaï, un récitant et une musicienne vous entrainent dans une racontée où textes, musiques et lumières s’entremêlent.





Instruments saxophone baryton, saxophone alto







Musique originale et écriture Amandine Ayme



Récitant René Turc



Editions Papiers coupés et Lirabelle .

Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Les Nuits de la Lecture, organized by the Médiathèque Municipale Marc Mielly: 10th edition, theme Towns and Countryside

