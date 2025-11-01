Nuits de la lecture Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques

Nuits de la lecture 22 – 24 janvier 2026 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-22T15:00:00 – 2026-01-22T18:30:00

Fin : 2026-01-24T14:00:00 – 2026-01-24T18:00:00

Au Moulin, pour les nuits de la lecture, on vous propose le swag de la ville et l’ambiance des fêtes de village !

Actions culturelles :

Du 6 décembre au 7 février : exposition Pigments d’étoiles

Jeudi 22 janvier : apéro-concert Marie Amali

Samedi 24 janvier :

11h : samedi conté country, une animation lecture et musique tranquille, à destination des plus jeunes

14h30 : atelier poésie de papier (gratuit, sur inscription)

16h30 : soupe au caillou. Si chacun amène un légume, ça nous fera une belle soupe pour après la boum ! On épluche, on coupe, et on fera cuire tout ça pendant le spectacle.

17h30 : samedi conté rock’n’roll + scène ouverte

18h30 : spectacle « Tu viens à ma boum ? »

Et après, une bonne petite soupe au caillou ! Apporte ton mug et ta cuillère à soupe !

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Villes et campagnes. Vers le nord, c’est la grande ville. Vers le sud, c’est la campagne, et plus loin les montagnes. Et vous, vous êtes plutôt ville ou campagne ? Ou les deux ? nuits de la lecture événement

