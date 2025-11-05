Nuits de la lecture TOUROUVRE Tourouvre au Perche
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Début : 2026-01-21 15:30:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
Les Médiathèques des hauts du Perche vous convient à la 10ème édition nationale des Nuits de la Lecture.
Lectures à voix haute + atelier Paysages
sonores pour les enfants à partir de 4 ans.
=> Sélection d’ouvrages thématiques sur le thème
Ville Campagne .
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
