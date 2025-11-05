Nuits de la lecture TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Nuits de la lecture

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Début : 2026-01-21 15:30:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

2026-01-21

Les Médiathèques des hauts du Perche vous convient à la 10ème édition nationale des Nuits de la Lecture.

Lectures à voix haute + atelier Paysages

sonores pour les enfants à partir de 4 ans.

=> Sélection d’ouvrages thématiques sur le thème

Ville Campagne .

