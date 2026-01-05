Nuits de la lecture Trélissac

Nuits de la lecture

109 Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la médiathèque de Trélissac proposera plusieurs animations les samedi 24 et dimanche 25 janvier 2026, autour du thème national Villes et campagnes .

Le samedi 24 janvier, la journée débutera par un éveil sonore pour les bébés de 0 à 3 ans, intitulé toc-toc la ville, cui-cui la campagne, de 10h à 10h30.

À 15h, les enfants à partir de 4 ans pourront assister au spectacle conté La valise aux histoires , consacré à l’univers de la campagne.

En fin de journée, à 17h30, un spectacle de théâtre d’improvisation, proposé par la Ligue d’improvisation de la Dordogne, sera présenté au public adulte, sur le thème de la ville et de la campagne.

Le dimanche 25 janvier, à 14h30, un jeu familial à partir de 6 ans, intitulé Clés des récits du bitume au terroir, invitera les participants à former une équipe et à résoudre des énigmes pour accéder au trésor. .

109 Avenue Michel Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 98 80

