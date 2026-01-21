NUITS DE LA LECTURE Point de rendez-vous Cours du château Tressan

NUITS DE LA LECTURE

Cours du château 2 Avenue du Château Tressan Hérault

Les Nuits de la lecture, avec pour thème cette année Pavés et herbes folles , reviennent pour la quatrième année à Tressan.

La bibliothèque s’associe avec le Foyer rural pour vous offrir un parcours de 5 stations chez l’habitant pour 10 minutes de lecture à chaque fois.

Nous nous retrouverons ensuite à la bibliothèque pour une lecture collective animée par l’ensemble des lecteurs.

Enfin un apéritif clôturera cette soirée.

Nous vous attendons nombreux! .

Point de rendez-vous Cours du château 2 Avenue du Château Tressan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 37 86

The Nuits de la lecture (Reading Nights), with this year’s theme Pavés et herbes folles (Paving stones and wild grasses), returns to Tressan for the fourth year.

