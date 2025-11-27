Nuits de la Lecture Un genre littéraire à part le récit de balades naturalistes. Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun
A l’occasion des nuits de la lecture, le Muséum vous invite à (re)découvrir Louis Duplessis, naturaliste bourguignon, qui nous emmène avec lui en balade à travers les chemins qui ont inspiré une partie de ses dessins.
Venez admirer quelques-unes de ses aquarelles en regard de morceaux choisies de ses carnets de terrain illustrés.
Retrouvez le programme des nuits de la lecture en ligne. .
