Nuits de la lecture Un samedi à la campagne Mers-les-Bains

Nuits de la lecture Un samedi à la campagne

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Plusieurs espaces seront animés par différents intervenants, les visiteurs pourront piocher selon leurs envies contes au coin du feu , brèves de comptoir, vitrines orphelines, lecture et écriture de cartes postales, lecture et dégustation des recettes de nos villages, les métiers oubliés de la ville et de la campagne façon shmilblik , textes de choisis… chacun peut venir avec ses brèves, sa spécialité, son texte… cette soirée se veut participative.

Tout public, entrée libre.

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr

English :

Several areas will be animated by different speakers, and visitors will be able to pick and choose as they wish: fireside tales, short stories from the bar, orphan shop windows, reading and writing postcards, reading and tasting recipes from our villages, the forgotten trades of town and country in a shmilblik style, chosen texts… everyone is welcome to come along with their own short stories, their own speciality, their own text… this evening is intended to be participatory.

Open to all, free admission.

