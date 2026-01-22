Nuits de la lecture veillée contée au coin du feu Sillé-le-Guillaume

Nuits de la lecture veillée contée au coin du feu

La médiathèque vous invite à célébrer les Nuits de la lecture 2026, dont le thème est Villes et campagnes .

Au programme de la nature, des histoires, des artistes locaux, et surtout… du temps pour se retrouver.

Vendredi 23 janvier à 18h Veillée contée au coin du feu

Une soirée chaleureuse comme autrefois Entre chien et loup, contes mis en scène par Frédérique Poslaniec (compagnie Théâtre Tout Terrain) avec Clémence, bibliothécaire.

Des histoires pour les petits… et surtout pour les grands. Forêt, frissons et émotions garanties. .

9 Rue du Ruban Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 51 17 71

English :

The media library invites you to celebrate Reading Nights 2026, whose theme is Towns and Countryside .

