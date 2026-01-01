Nuits de la lecture Vesoul
Nuits de la lecture Vesoul vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la lecture
Bibliothèque municipale Louis Garret Vesoul Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 17:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Lecture pour enfants suivies d’une petite douceur, venez avec vos doudou, vos plaids,… pour un moment conviviale et chaleureux ! .
Bibliothèque municipale Louis Garret Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 97 16 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la lecture
L’événement Nuits de la lecture Vesoul a été mis à jour le 2026-01-16 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL