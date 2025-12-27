Nuits de la lecture Ville et campagne mises en boîte Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Nuits de la lecture Ville et campagne mises en boîte

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-24

À partir de revues et de papiers colorés, jouez avec les formes, les couleurs et les découpages pour créer un dépliant dans une boîte d’allumettes une face ville, une face campagne. Vanda Cipriano animera un atelier créatif pour les familles ou pour les adultes aimant les activités manuelles.

À partir de 8 ans, sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

