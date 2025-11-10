Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

NUITS DE LA LECTURE VILLES & CAMPAGNES Perpignan

NUITS DE LA LECTURE VILLES & CAMPAGNES Perpignan vendredi 23 janvier 2026.

NUITS DE LA LECTURE VILLES & CAMPAGNES

15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-24 21:00:00

Date(s) :
2026-01-23

Médiathèque (Centre-ville) & Bibliothèques Barande (Moyen-Vernet), Bernard Nicolau (La Gare), Jean d’Ormesson (Moulin-à-Vent)
15 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 97  mediatheque-secretariat@mairie-perpignan.com

English :

? Médiathèque (Centre-ville) & Bibliothèques Barande (Moyen-Vernet), Bernard Nicolau (La Gare), Jean d?Ormesson (Moulin-à-Vent)

German :

? Mediathek (Stadtzentrum) & Bibliotheken Barande (Moyen-Vernet), Bernard Nicolau (La Gare), Jean d’Ormesson (Moulin-à-Vent)

Italiano :

? Mediateca (centro città) e biblioteche Barande (Moyen-Vernet), Bernard Nicolau (La Gare), Jean d’Ormesson (Moulin-à-Vent)

Espanol :

? Mediateca (centro de la ciudad) y bibliotecas Barande (Moyen-Vernet), Bernard Nicolau (La Gare), Jean d’Ormesson (Moulin-à-Vent)

L’événement NUITS DE LA LECTURE VILLES & CAMPAGNES Perpignan a été mis à jour le 2025-11-10 par PERPIGNAN TOURISME