NUITS DE LA LECTURE VILLES & CAMPAGNES Perpignan vendredi 23 janvier 2026.
15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-24 21:00:00
2026-01-23
Médiathèque (Centre-ville) & Bibliothèques Barande (Moyen-Vernet), Bernard Nicolau (La Gare), Jean d’Ormesson (Moulin-à-Vent)
15 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 97 mediatheque-secretariat@mairie-perpignan.com
English :
? Médiathèque (Centre-ville) & Bibliothèques Barande (Moyen-Vernet), Bernard Nicolau (La Gare), Jean d?Ormesson (Moulin-à-Vent)
German :
? Mediathek (Stadtzentrum) & Bibliotheken Barande (Moyen-Vernet), Bernard Nicolau (La Gare), Jean d’Ormesson (Moulin-à-Vent)
Italiano :
? Mediateca (centro città) e biblioteche Barande (Moyen-Vernet), Bernard Nicolau (La Gare), Jean d’Ormesson (Moulin-à-Vent)
Espanol :
? Mediateca (centro de la ciudad) y bibliotecas Barande (Moyen-Vernet), Bernard Nicolau (La Gare), Jean d’Ormesson (Moulin-à-Vent)
