NUITS DE LA LECTURE: VILLES ET CAMPAGNES 10EME EDITION BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Rieux-Volvestre

NUITS DE LA LECTURE: VILLES ET CAMPAGNES 10EME EDITION

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 1 Rue de l’Ort Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-22

2026-01-21 2026-01-22 2026-01-24

Dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la lecture (événement national 21 au 24 janvier 2026), la bibliothèque municipale organisent diverses animations.

Différentes activités pour ces nuits de la lecture .

English :

As part of the 10th edition of the Nuits de la lecture (national event: January 21 to 24, 2026), the municipal library is organizing a variety of events.

L’événement NUITS DE LA LECTURE: VILLES ET CAMPAGNES 10EME EDITION Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-01-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE